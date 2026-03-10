◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)侍ジャパン・小園海斗選手が今大会初打席で初球をヒットにしました。野手陣では今大会ここまで唯一出番がなかった小園選手。この試合は6番・ショートで出場すると、2回の第1打席で初球をたたきセンター前へ。昨季セ・リーグ首位打者の実力を発揮すると、1塁ベース上では“お茶たてポーズ”をベンチに向けて披露しました。この様子にベンチでは