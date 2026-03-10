◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日、宇部）ソフトバンク・庄子雄大内野手がチームただ一人の複数安打で存在感を示した。「７番・二塁」でスタメン出場すると３回の先頭、バットを折られながらも右前打を放ちチャンスメイクした。５回の第２打席では１死から中前打。小久保監督も「光っていたのは庄子かな。打席でのアプローチはかなり評価が高いですね」と目を細めた。守備、走塁を持ち味にしながら、打撃でも力