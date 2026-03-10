◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が意地の一打を放った。「１番・左翼」で今大会初スタメン。３回２死から遊撃強襲のヒットを放った。井端監督の就任後は日本代表の常連。大会前の対外試合でも２本のアーチをかけたが、長打力だけではなく、勝負強さは折り紙付きだ。指揮官は大会前から「代打の切り札」として期待。６日の台湾戦、８日のオーストラリア戦も好