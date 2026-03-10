３月１１日（水）の近畿地方は、朝は震えるくらいの真冬の寒さ。日ざしが届いても暖かさは控えめとなりそうです。 冬型の気圧配置になった影響で、近畿地方にはこの時期としては強い寒気が流れ込んできています。水曜は冬型は解消し、日本海の高気圧に覆われるため、北部を中心とした時雨もおさまり、全域で概ね晴れるでしょう。 天気の崩れる所はなさそうです。ただ、その分空気の乾燥が進んできています。火の元には十分