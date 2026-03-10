お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣とタレントのＭＥＧＵＭＩが１０日、都内で「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（２７日公開、廣田裕介監督）のジャパンプレミアに出席した。自身が製作総指揮・原作・脚本を手がける「えんとつ町のプペル」シリーズの最新作。作品について西野は「ベースは落語の『死神』という演目。人の命がろうそくになってたくさん並んでる洞窟があるんですけど、その世界観が面白いな