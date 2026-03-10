麻疹（はしか）の感染者が増加しているとして、東京都医師会は１０日の定例記者会見で、ワクチン接種の重要性を改めて強調した。感染者が医療機関で不特定多数と接触しうる状況に置かれたケースが出ていることも念頭に、「少しでも麻疹の疑いがあれば、事前に連絡した上で受診してほしい」と呼びかけた。厚生労働省によると、はしかは１０日程度の潜伏期間の後、発熱やせき、鼻水など風邪のような初期症状があり、その後、３９