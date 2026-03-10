◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。「1番・左翼」で先発出場した森下翔太外野手（25）が待望のWBC初安打をマークした。森下は3回2死で迎えた第2打席にサトリアのチェンジアップを捉えて三遊間への強いゴロ。遊撃手