メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県垂井町の女性の遺体を滋賀県米原市の雑木林に遺棄したとして逮捕されたシリア国籍の男が、女性を殺害した疑いで、10日再逮捕されました。 殺人の疑いで再逮捕された岐阜県大垣市の、シリア国籍モハメド・ハムード容疑者（22）は去年3月14日の午後5時半ごろから午後8時50分ごろまでの間に、垂井町の桐山真弓さん（当時64）の自宅車庫で、桐山さんの首を刃物で複数回刺したうえ、