愛知県清須市で10日、住宅が焼ける火事があり、住人の男性1人が病院に搬送されました。 警察によりますと、10日午後2時半ごろ、清須市須ヶ口の木造2階建ての住宅で「ベランダが燃えている」と住人の男性から119番通報がありました。 消防によりますと消防車など8台が出動し、火は通報から約1時間20分後にほぼ消し止められました。 警察によりますと、この家に住む男性1人が病院に搬送されましたが軽傷だということで