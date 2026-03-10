県内79の公立高校で後期選抜が行われおよそ8000人が試験に臨みました。国が進める私立高校の授業料無償化などを受け全日制課程の平均志願倍率は過去20年で最も低くなっています。長野市の長野高校ではときおり雪がちらつく中緊張した表情の受験生が試験会場へと向かっていきました。長野高校では普通科の定員280人に対し290人が志願し、倍率は1.04倍となりました。県教育委員会によりますと後期選抜全日制課程の志願者数は県内全体