東日本大震災の発生からあすで15年です。震災では津波が甚大な被害をもたらしました。そしておととしの能登半島地震では、富山県にも津波が到達しました。その中には海底地滑りによって発生したとみられる津波もあり、地震発生から3分で到達しました。富山の津波防災を考えます。能登半島地震の後、富山湾の海底を研究する動きが加速しています。「ブロック！ブロック！」「岩盤のブロック、崩壊堆積物ですね」「いや、これは完璧