春の訪れとともに、キハチ カフェでは甘酸っぱい春いちごを主役にした「春のストロベリーフェア」を2026年3月17日（火）より開催します。季節の苺をたっぷり使用したパフェや定番人気スイーツ、さらに苺づくしのアフタヌーンティーまで、春ならではの華やかなラインアップが登場。見た目も味わいも春気分を満喫できる、いちご好きにはたまらないフェアです♡ 春いちごを味わう限定パフェ 春のス