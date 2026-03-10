去年の春に火災があった砺波市の酒蔵で、きょう今年の新酒が出荷されました。「負けてたまるか」と再起を誓い、酒造りを続ける社長の思いと、出荷に向けた支援の動きを吉田記者が取材しました。砺波市で創業78年の「吉江酒造」です。仕込みに庄川の伏流水を使い、ゆっくりと熟成させる日本酒「太刀山（たちやま）」を醸造していて、きょうは瓶詰めやラベル貼りなどの出荷作業が行われました。吉田颯人記者「瓶に貼られたラベルには