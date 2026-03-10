男子スプリント立位予選力走する川除大輝＝テーゼロ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第5日（10日）アルペンスキーのアルペン複合座位で、女子の村岡桃佳（トヨタ自動車）は5位だった。男子の森井大輝（トヨタ自動車）も5位で、鈴木猛史（カヤバ）は6位。ノルディックスキー距離のスプリント・クラシカル立位は男子の川除大輝、新田佳浩、女子の阿部友里香（以上日立ソリューションズ）がいずれも準決勝で敗退し