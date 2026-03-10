欧州連合（EU）の指導者は3月9日、中東の複数の国の指導者とイラン情勢の最新の進展についてビデオ会議をおこないました。フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長とアントニオ・コスタ欧州理事会議長が、EUは現在のイラン情勢の鎮静化をできるだけ推進し、各方面の交渉再開を促したい意思を表明しました。EU側が会合後に発表した共同声明によると、EU指導者は、ルールに基づく国際秩序が圧力に直面しており、対話と外交が唯一の実