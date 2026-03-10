深刻化するバス運転士とタクシー運転手の高齢化や担い手不足の解消に向けて取り組みます。県は新年度、女性用トイレなどを新たに整備する事業者への補助制度を設け、採用強化を後押しする方針です。（村岡知事）「喫緊の課題である運転士不足の解消に向け、来年度新たに、女性や若者にとって魅力的な労働環境の整備を行う事業者を支援するなど、採用強化を図っていく」きょう（10日）開かれた県議会一般質問で、村岡知事が述