周南市の中学校できょう（10日）、「立志式」が行われ2年生の生徒が将来の夢や目標などを発表しました。（発表）「私は自分の目標を最後まで貫き通す人間になりたいです。ソフトテニスの全国大会で優勝するという目標に向けてあきらめずに何事にも全力で取り組んでいきます」周南市の秋月中学校で開かれた「立志式」には2年生の生徒およそ50人が出席しました。秋月中学校では1年後に進路選択を控えている2年生を対象に将来のことを