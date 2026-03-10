けさ（10日）、下関市の長州出島にアメリカの船会社が運航する大型クルーズ客船が寄港しました。下関市の長州出島に入港したのはアメリカの船会社「プリンセス・クルーズ」が運航する大型クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」です。全長290m、総トン数およそ11万6000トン。乗船客はおよそ2700人で、今月（3月）6日に横浜を出発、下関は広島に続いて2か所目の寄港地です。長州出島に降り立った乗船客は、バ