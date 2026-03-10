『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（27日公開）のキャスト陣が10日、都内で開催されたジャパンプレミアに登壇。製作総指揮、原作、脚本を担当した西野亮廣がイベント中に「かっこいいでしょ」と自画自賛し、その流れでキャスト陣も自己評価高いコメントをして会場をにぎわせた。【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI作品の舞台「千年砦」は世界中の命を司る場所。西野が「千年