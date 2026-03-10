外食大手「コロワイド」は、カフェ・ベローチェなどを運営する会社を買収すると発表しました。大戸屋や牛角などを手掛ける外食大手の「コロワイド」は、カフェ・ベローチェなどを運営する「C-United」を4月に約440億で買収すると発表しました。コロワイドは2024年に洋菓子事業を手掛ける会社を買収していて、コーヒーチェーンとの相乗効果を狙いたい考えです。外食業界では、すかいらーくホールディングスがうどんチェーンを買収す