熊本市の大西一史市長は追加の支援策として10日、家庭用の上水道の基本料金を一律で無償化する考えを示しました。■熊本市･大西一史市長「できるだけ手間がかからないようにといろいろ検討した結果、追加支援策として水道料金の基本料の減免について、我々としては実施をしたいということで今検討している」 物価高対策をめぐり、熊本市はプレミアム付商品券の販売を支援していましたが、希望者が殺到し混乱を招くなど、市民か