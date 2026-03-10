防衛大学校の校長に元制服組を起用する異例の人事です。【映像】小泉防衛大臣のコメント（実際の様子）小泉防衛大臣「ますます多様化・国際化する自衛隊の任務に対応できる人材育成を実現して、防衛大学校を世界一の士官学校へと発展させることを期待しています」政府はきょう、防衛大学校の校長に吉田圭秀前統合幕僚長を起用する人事を閣議決定しました。防衛大学校の校長には学者や官僚出身者の就任が続いていて自衛隊出身