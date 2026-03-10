街頭演説で、長射程ミサイルの陸自駐屯地への配備計画を批判する社民党の福島党首＝10日午後、熊本市社民党の福島瑞穂党首は10日、「反撃能力」（敵基地攻撃能力）の行使を可能にする長射程ミサイルの陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）への配備計画を批判した。同市で街頭演説し「専守防衛の憲法9条がある中で、敵基地攻撃能力を持つミサイルを発射する可能性があるのは憲法違反だ」と述べた。ミサイルは「12式地対艦誘導弾能力