故・内館牧子さん（脚本家）のお別れの会が４月５日午後２時、東京都千代田区内幸町１の１の１帝国ホテル東京本館中２階「光の間」で行われる。主催は内館牧子事務所。香典、供花、供物は辞退し、平服での出席を呼びかけている。