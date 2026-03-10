「春季教育リーグ、阪神１−２オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神はオリックスに惜敗した。先発の才木は５回１安打無失点と好投。野手ではドラフト１位の立石がベンチ入りし、初めて試合前のシートノックに参加した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−才木選手はさすがの投球だった。「いや、もう言うことないね。ストレートバランスよくというか、その力感ね。力入れて投げてるような感じはな