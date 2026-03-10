千葉・旭市でカメラが捉えたのは、迫りくる逆走車。あわや正面衝突の瞬間です。目撃者は直前で車線変更し、なんとか衝突を回避。映像には「びっくりした〜びっくりした！逆走だよ！なんで逆走してるの…」という音声も記録されています。しかし、その後ろでは、後続の白い車に危険が迫ります。するとクラクションの音で気づいたのか、逆走車はブレーキを踏み停止。後続車は衝突を免れました。一歩間違えれば大事故につながりかねな