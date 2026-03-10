女優の長濱ねるが１０日、東京・一ツ橋ホールで初舞台となる朗読劇「東京の空」（１１日・昼夜２公演）の公開稽古を行った。落語家・初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老香葉子さん（２５年死去、享年９２）の追善公演。海老名さんが家族６人を失った東京大空襲が題材で「香葉子さんが、どのように乗り越えて、後世に伝えていこうとしたのか。共感することが多かった。力になれるのなら、ぜひ出演したいと思いました」。