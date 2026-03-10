◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの広島・小園海斗内野手がＷＢＣ初出場の初打席で快音を鳴らした。これまでの３試合は１６人の野手で一人だけ出番がなかったが、「６番・遊撃」でスタメン。２回１死から中前安打を放った。しかし次打者の周東佑京（ソフトバンク）が空振り三振、二盗を試みた小園もアウトとなった。二塁、三塁、遊撃をこなすユーティリティーぶりは貴重。スーパーサ