東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。10日も朝から雲が広がり、一日すっきりしない天気となりました。朝の冷え込みは弱まり、最低気温は5℃前後となりました。最高気温は11℃ほどで日差しが少なく、昼間も肌寒くなりました。これからの天気です。11日朝は晴れ間がありますが、日中は雲の多い空模様となるでしょう。どんよりとした天気となりますが、雨が降る所はなさそうで