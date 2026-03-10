東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモはこちら「さくらの開花、福岡はいつ？」です。10日朝、気象台に行ってきまして、標本木を観察してきました。こちらがその写真です。開花はまだ先になりそうです。最新の開花予想では、福岡は3月20日の予想です。平年が3月22日なので、やや早めです。ただ、ことしは全国的に開花が早まりそうで、東京は3月19日、高知はなんと3月14日の予想となっています。各地の標本木の様子を見てみ