意見交換会に参加した秋田・鈴木知事(右) 岩手・達増知事(中) 青森・宮下知事(左) 盛岡市 10日 秋田など北東北３県の知事が人口減少や地方創生など共通の課題について意見を交わしました。 盛岡市で１０日開かれた意見交換会には、秋田県の鈴木知事と岩手県の達増知事、青森県の宮下知事が出席しました。「若者や女性に選ばれる地域」をテーマに人口減少や地方創生など共通する課題への対応や、各県の取り組みについ