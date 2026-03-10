リンクをコピーする

欧州株高値圏維持、米株先物は上げに転じる 東京時間19:17現在 英ＦＴＳＥ100 10410.64（+161.12+1.57%） 独ＤＡＸ23919.43（+510.06+2.16%） 仏ＣＡＣ40 8052.98（+137.62+1.72%） スイスＳＭＩ 13154.66（+154.57+1.18%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:17現在 ダウ平均先物MAR 26月限47912.00（+143.00+0.30%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6817