俳優・長濱ねる（27）が10日、東京・一ツ橋ホールで行われた海老名香葉子追善公演『東京の空』囲み取材に登場した。東京大空襲を題材とした朗読劇で初舞台を踏む思いを語った。【写真】「生きている間にかなえられなかった…」涙を見せる林家三平落語家・初代林家三平の妻でエッセイストとして活躍する海老名香葉子さんは、1945年3月、東京大空襲で家族6人を亡くし戦争孤児となった経験から、長年にわたり平和の尊さを訴え続け