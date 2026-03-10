◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の小園海斗内野手（25）が10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦に「6番・遊撃」で大会初スタメン初出場。2回の第1打席でうれしい初安打を放った。ここまで3試合を終え、16人が登録された野手で唯一出場がなかった小園。待ちに待った2回の第1打席で、昨年のセ・リーグ首位打者が意地を