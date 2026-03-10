トランプ大統領の言動に金融市場も振り回されています。きのう、一時4000円以上値下がりした日経平均株価ですが、きょうは一転、大幅な値上がりとなりました。原油価格の乱高下にガソリンスタンドも困惑しています。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時1900円以上値上がりしました。きっかけは、トランプ大統領の「戦争はほぼ完全に終結した」との発言です。中東の混乱が早期に収束するとの期待感から、原油の先物価格が急落