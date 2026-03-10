15年前の東日本大震災。そしておととしの能登半島地震。いずれも津波が発生しました。 そして富山湾の津波には、「2つの特徴」があります。一つは、海底にある「活断層」が動いて押し上げられる津波。そしてもう一つが、富山湾特有の急な斜面が崩れる「海底地滑り」による津波です。 専門家は、この2つが連動して重なり合うことで、波がより高く、そして地震発生からわずか数分という速さで押し寄せる危険性を指摘します。おととし