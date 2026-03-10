パラリンピックの英国選手を支える補助犬「ピックル」（ParalympicsGB提供、共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、補助犬が各国選手らの日常生活を支えている。競技本番を控えて緊張状態が続く選手らに、家族のように寄り添って力を与える。「四本足のチームメート」（米メディア）とも呼ばれ、中には選手以上に注目を浴びるケースもある。補助犬には、視覚障害者の移動を助ける盲