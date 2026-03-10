◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田―江原（2026年3月10日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアのFW相馬がACLE決勝トーナメント1回戦第2戦・江原（韓国）戦で負傷退場した。2シャドーの左で先発し、序盤からシュートやドリブルを仕掛けたが、前半8分だった。左サイドで相手をかわしながらパスする際、着地のタイミングで右足首をひねったとみられ、その場で倒れ込んだ。その後は立ち上