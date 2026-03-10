3月9日（月）の『くりぃむナンタラ』では、上田晋也の夢を叶える新企画「俺は胴上げ投手になりたい！」が放送された。【映像】なにわ男子・藤原丈一郎、痛恨の凡ミスに大ブーイング！「失敗して『オイシイ』じゃない」と猛烈ダメ出し前回のWBCで大谷翔平選手が見せた「胴上げ投手」の瞬間に憧れるという上田。そんな上田の夢を叶えるため、なにわ男子・藤原丈一郎、コットン、さや香・新山、紅しょうが・熊元プロレスが集結した。