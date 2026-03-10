Bリーグは3月10日、秋田ノーザンハピネッツに所属するキアヌ・ピンダーに、8日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第24節のアルティーリ千葉戦での規約・規程違反による懲罰として1試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。 懲罰の対象となったのは、第2クォーター残り9分3秒頃にディスクォリファイング・ファウルを宣告され、失格・退場となった行