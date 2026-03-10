[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田-江原FC Gスタ]FC町田ゼルビアは10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦で江原FC(韓国)と対戦。敵地で行われた第1戦の0-0ドローを経て、勝てばアジア初参戦でベスト8がかかるという大一番で、前半早々にMF相馬勇紀が負傷交代するアクシデントが起きた。相馬は前半7分、左サイドでDF中山雄太からのパスを受けると、相手の猛烈なプレッシャーをジャンプ