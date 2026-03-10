[3.10 ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦](Gスタ)※19:00開始主審:ルスタム・ルトフリン<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 6 望月ヘンリー海輝DF 19 中山雄太DF 26 林幸多郎MF 8 仙頭啓矢MF 23 白崎凌兵MF 31 ネタ・ラヴィMF 88 中村帆高FW 7 相馬勇紀FW 99 テテ・イェンギ控えGK 13 守田達弥GK 44 新井栄聡DF 5 ドレシェヴィッチDF 50 岡村大八MF 16 前寛之MF 34 徳村楓大FW 10 ナ・サンホFW 11 増