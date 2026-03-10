[故障者情報]FC今治は10日、FW古山兼悟(23)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、古山は2月27日のトレーニング中に負傷。診断の結果、第3腰椎分離症と判明したという。古山は2025シーズンに大阪体育大からセレッソ大阪でプロデビュー。今シーズンから今治に期限付き移籍していた。