○三洋工 [東証Ｓ] 発行済み株式数の15.91％にあたる56万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○大同メ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.5％にあたる120万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月20日から8月31日まで。 ［2026年3月10日］ 株探ニュース