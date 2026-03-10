―原油相場は記録的乱高下、火力発電の点検相次ぐ首都圏では節電要請の可能性も― トランプ米大統領がイランへの軍事行動を早期に終結させる考えを示し、原油先物相場が急落した。中東情勢にエネルギー事情が左右される現実を改めて突きつけられた日本においては原子力発電所の老朽化が進み、今夏は火力発電所の定期点検が相次ぐ東京エリアにおいて節電要請の可能性も指摘されている。オイルショックなど過去