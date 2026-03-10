※3月27日、東証グロース市場に上場予定のセイワホールディングス [東証Ｇ]は10日、仮条件を発表した。 ●セイワホールディングス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月27日 事業内容：製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営 仮条件：1230円～1250円 想定発行価格：1230円 上場時発行済み株式数：1880万5000株 公募：3