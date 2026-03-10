県議会議員の選挙区割りや議員定数などについて話し合う委員会が開かれ、これまで通りの21の選挙区にすることが決まりました。(議員定数等検討委員会・吉留厚宏委員長)「選挙区、選挙区別の議員の数も現行通りと委員会の結論としてはなった」県議会では2027年春の選挙を見据えて議員の定数や選挙区割りなどを検討してきました。10日、開かれた委員会で、21の選挙区と区ごとの議員定数を現在のままにすることが多数決で決まりま