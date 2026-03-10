去年1年間で、県内では約170件の痴漢や盗撮の相談がありました。被害を未然に防ごうと鹿児島中央駅のエスカレーターに「痴漢・盗撮防止ミラー」が設置されました。（仁田尾美菜アナウンサー）「痴漢防止のミラーが設置された。後ろの方の動きまでしっかりとわかる」鹿児島中央駅のエスカレーターに設置されたのは、「痴漢・盗撮防止ミラー」です。県警によりますと、県内で