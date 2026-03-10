新たな大型巡視船「かんばい」が10日朝、鹿児島港に初めて入港しました。鹿児島海上保安部に所属し尖閣諸島の領海警備などにあたるということです。10日朝、鹿児島港に入港した大型巡視船「かんばい」。全長約140メートル、総トン数は約6000トンです。尖閣領海警備体制の強化や災害などの重大事案に対応するために整備され、10日は鹿児島海上保安部などの職員が巡視船を出迎えました。燃料を多く積むことで長い期間、広