去年5月、波佐見町の陶磁器製造会社でフォークリフトから従業員が転落し死亡した事故で佐世保労働基準監督署は、フォークリフトを本来の用途以外で使用した疑いで会社と代表取締役を書類送検しました。 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、波佐見町の陶磁器製造会社「西山」と会社の代表取締役です。 佐世保労働基準監督署によりますと、去年5月、会社の倉庫の外壁に取り付けた垂れ幕を撤去していた60代